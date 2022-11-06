На Харьковщине противотанковый снаряд попал в авто, житель в больнице
Воскресенье, 6 ноября 2022, 19:38
В Купянском районе Харьковской области вражеский снаряд попал в автомобиль местного жителя, он госпитализирован.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "6 ноября противотанковый снаряд попал в автомобиль 45-летнего жителя Купянского района. Мужчина ехал домой.
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Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу".
Детали: Отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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