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На Харьковщине противотанковый снаряд попал в авто, житель в больнице

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 20:38
авто, в которое попал снаряд, фото полиции

В Купянском районе Харьковской области вражеский снаряд попал в автомобиль местного жителя, он госпитализирован.

Источник: полиция Харьковской области

 
все фото полиции Харьковской области

Дословно: "6 ноября противотанковый снаряд попал в автомобиль 45-летнего жителя Купянского района. Мужчина ехал домой.

Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу".

Детали: Отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Харьковская областьвойнаавто
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