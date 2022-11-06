Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине противотанковый снаряд попал в авто, житель в больнице

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 19:38
На Харьковщине противотанковый снаряд попал в авто, житель в больнице
авто, в которое попал снаряд, фото полиции

В Купянском районе Харьковской области вражеский снаряд попал в автомобиль местного жителя, он госпитализирован.

Источник: полиция Харьковской области

 
все фото полиции Харьковской области

Дословно: "6 ноября противотанковый снаряд попал в автомобиль 45-летнего жителя Купянского района. Мужчина ехал домой.

Реклама:

Он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу".

Детали: Отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: