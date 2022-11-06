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Глава ОГА рассказал, почему Херсон остался без света

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 20:09
Глава ОГА рассказал, почему Херсон остался без света
ЯРОСЛАВ ЯНУШЕВИЧ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич заявил, что Херсон и другие населенные пункты области имеют проблемы с электроснабжением из-за того, что оккупанты взорвали высоковольтные линии.

Источник: Янушевич в Telegram

Дословно: "Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, которые идут на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением".

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Детали: Янушевич также заявил, что во временно оккупированном Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач. Разрушено около полутора километров опор и линий.

"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабные. Оперативно починить поломки невозможно – не хватает специалистов, оборудования и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", – отметил он.

Кроме этого, по словам главы ОГА, российские террористы заминировали в Бериславе и водонапорные скважины. Всего в городе их 14. Сколько из них заминировано – информация уточняется.

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Что предшествовало: В воскресенье российские СМИ сообщили, что Херсон и еще более десяти населенных пунктов во временно оккупированной Херсонской области остались без электроснабжения якобы из-за "теракта на ЛЭП Берислав – Каховка".

Темы: ХерсонХерсонская областьэнергетика
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