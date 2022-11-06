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В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 21:03
В Киеве в понедельник будут экстренные отключения, графики не работают
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник в Киеве будут вводиться экстренные отключения из-за очень большого дефицита в энергосети.

Источник: гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в Facebook, Укрэнерго

Дословно: "По прогнозам Укрэнерго завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс мажор.

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Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что в таком случае графики не работают.

Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо с утра".

Детали: Коваленко объяснил, что "надо вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сети еще больше".

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Вместе с тем, в "Укрэнерго" сообщили, что предоставили операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на понедельник для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Дословно "Укрэнерго": "В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы надо сократить потребление на 30%.

С 6.00 и до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры".

Что предшествовало: Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в воскресенье ситуация с электрообеспечением в столице тяжелая, однако отключения контролируемые.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер воскресенья от электроснабжения в Украине отключены более 4,5 миллионов потребителей, из них больше всего в Киеве и области.

Темы: Киевэнергетика
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