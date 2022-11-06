Белый дом непублично контактирует с Кремлем: интересы нацбезопасности - СМИ

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев конфиденциально общался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Источники издания сообщили, что целью этих разговоров было предотвращение риска эскалации и сохранение каналов связи открытыми.

Реклама:

Отмечается, что официально эти разговоры ни в Белом доме, ни в Кремле не подтвердили. В частности, Белый дом публично не признал никаких звонков между Салливаном и любым высокопоставленным российским чиновником с марта.

"Эти непубличные дискуссии происходят на фоне сокращения традиционных дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой и намеков Путина и его помощников на то, что он может прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты российской территории", - подчеркивает издание.

В Белом доме считают, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой "необходимо для достижения определенных взаимных интересов в сфере национальной безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Несколько американских чиновников заявили, что Салливан настаивает на контактах с Россией, даже если другие высокопоставленные чиновники считают, что переговоры при нынешней дипломатической и военной ситуации не будут плодотворными.

Официальные лица не предоставили точных дат и количества звонков, а также не сообщили, были ли они продуктивными.