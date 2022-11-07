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На юге ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПонедельник, 7 ноября 2022, 02:21
На юге ВСУ уничтожили пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами - ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ юга было выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах".

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Детали: Ориентировочные потери оккупантов в течение боевого дня - 14 человек, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются.

Также по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 военных, нанесены существенные потери. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой относительно возможного разрушения дамбы Каховской ГЭС.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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