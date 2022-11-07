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Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 08:34

Российская Федерация столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. В Украине, по его словам, РФ потеряла 278 самолетов, тогда как в Афганистане – 119.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, отсутствие в России продолжающегося преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев ", – говорится в сводке.

Потери самолетов в России, вероятно, значительно превышают возможности РФ по производству новых корпусов, говорится в строительстве. А время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает возможности России по возобновлению боевой авиации.

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Напомним, ранее разведка Британии объяснила, зачем РФ опрокинула в Беларусь истребители, способные нести "Кинжалы".

Темы: войнаРосcияразведка
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