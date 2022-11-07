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Россияне обстреляли Запорожский и Баштанский районы

Елена РощинаПонедельник, 7 ноября 2022, 09:57

Утром 7 ноября российские войска обстреляли Камышеватскую территориальную общину в Запорожской области, ночью – Широковскую территориальную общину в Николаевской области.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь Тимошенко: "С 7 утра российские террористы начали обстрелы с. Кущовое Запорожского района. Россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами".

Детали: За прошедшие сутки в Запорожской области было зафиксировано 52 обстрела, 1 человек погиб. Захватчики также разрушили 16 объектов гражданской инфраструктуры, добавил Тимошенко.

В свою очередь, Ким сообщил, что Николаевский район не обстреливали, а вот в Баштанском районе около 00:30 и 02:30 были зафиксированы обстрелы между и за пределами населенных пунктов Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

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Темы: войнаЗапорожская областьНиколаевская область
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