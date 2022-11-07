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В Одесской области поймали бывшего боевика, который занимался поставками оружия

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 08:56
В Одесской области поймали бывшего боевика, который занимался поставками оружия

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области участника террористической организации "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Сообщается, что мужчина долгое время скрывался на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии выехал в Россию. Однако затем его "задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно".

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и арестовали.

Дословно: "По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел".

Среди прочего, именно эта группировка скрыто поставляла оружие и боеприпасы террористам так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

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Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", которая входила в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганщины".

Темы: СБУОдесса
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