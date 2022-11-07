Оккупанты ищут подполье на Херсонщине и усилили рейды - ЦНС

Оккупанты во временно оккупированной части Херсонщины усилились рейды среди местного населения и фильтрационные мероприятия.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты активно ищут подполье. Активнее рейды проходят в крупных городах. ЦНС стало известно о десятках задержанных за последние дни.

Россияне вывозят задержанных в другие места. В частности, задержанных гражданских в Новой Каховке вывозят в фильтрационный лагерь в Чаплинке. Там проводят допросы и пытают задержанных с целью получения информации о работе нашего подполья на ВОТ".

Детали: В Центре национального сопротивления призвали местное население по возможности покинуть ВОТ на время спецоперации ВСУ по освобождению территории.

Предыстория:

В воскресенье 6 ноября оккупанты сообщили, что Херсон и еще более десяти населенных пунктов во временно оккупированной Херсонской области остались без электроснабжения.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.