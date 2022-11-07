Оккупанты ищут подполье на Херсонщине и усилили рейды - ЦНС

Оккупанты во временно оккупированной части Херсонщины усилились рейды среди местного населения и фильтрационные мероприятия.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты активно ищут подполье. Активнее рейды проходят в крупных городах. ЦНС стало известно о десятках задержанных за последние дни.

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Россияне вывозят задержанных в другие места. В частности, задержанных гражданских в Новой Каховке вывозят в фильтрационный лагерь в Чаплинке. Там проводят допросы и пытают задержанных с целью получения информации о работе нашего подполья на ВОТ".

Детали: В Центре национального сопротивления призвали местное население по возможности покинуть ВОТ на время спецоперации ВСУ по освобождению территории.

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