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Оккупанты ищут подполье на Херсонщине и усилили рейды - ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 10:25
ФОТО: GETTY

Оккупанты во временно оккупированной части Херсонщины усилились рейды среди местного населения и фильтрационные мероприятия.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты активно ищут подполье. Активнее рейды проходят в крупных городах. ЦНС стало известно о десятках задержанных за последние дни.

Россияне вывозят задержанных в другие места. В частности, задержанных гражданских в Новой Каховке вывозят в фильтрационный лагерь в Чаплинке. Там проводят допросы и пытают задержанных с целью получения информации о работе нашего подполья на ВОТ".

Детали: В Центре национального сопротивления призвали местное население по возможности покинуть ВОТ на время спецоперации ВСУ по освобождению территории.

Предыстория:

  • В воскресенье 6 ноября оккупанты сообщили, что Херсон и еще более десяти населенных пунктов во временно оккупированной Херсонской области остались без электроснабжения.
  • Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Российские оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.

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Темы: ХерсонРосcияоккупация
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