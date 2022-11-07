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Движение поездов Киев-Кишинев возобновили после 24-летнего перерыва

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 10:30
иллюстаривное фото, источник: укрзализныця

Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев после 24-летнего перерыва.

Об этом пишет "Европейская правда".

Поезд № 351/352 будет курсировать через день с отправлением со станции Киев-Пассажирский в 17:02, прибывать на станцию Унгены в 07:53, в столицу Молдовы - в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

В поезде семь вагонов, пять из которых - купейных и два - плацкартные. Время в пути в одну сторону около 13 часов.

Маршрут международного сообщения будет иметь стыковку на станции Унгены с возможностью сделать пересадку до станции Яссы (Румыния), где расположен международный аэропорт.

На маршруте сейчас курсирует "Поезд к Победе", каждый из семи вагонов которого посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта два месяца назад) территории Украины.

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"Поезд к победе" ездил по регионам Украины от Ужгорода до Харькова и от Киева до Одессы, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена

В честь восстановления железнодорожного сообщения между украинской и молдавской столицами на вокзале Кишинева 6 ноября состоялась торжественная церемония.

В мероприятии приняли участие посол Украины Марко Шевченко, посол США Кент Логсдон; посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану; генеральный директор международного аэропорта Яссы Ромео Ватра и другие.

Руководитель молдавской железной дороги Олег Тофилат в своем выступлении на церемонии подчеркнул, что перезапуск маршрута является важным этапом развития всего регионального сообщения. "Этот поезд обеспечит хорошее сообщение с аэропортом, мы намерены упростить логистику в аэропорт, в Яссы и в Бухарест", - сказал он.

Темы: Молдоважелезная дорогатранспорт
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