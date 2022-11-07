Британский министр едет в Тайвань, Китай выступил против

Министерство иностранных дел Китая призвало Великобританию прекратить любую форму официальных обменов с Тайванем, после того как британский министр объявил о планах посетить остров.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге заявил, что власти Тайваня "должны прекратить сговор с иностранными силами".

"Мы призываем британскую сторону прекратить любые формы официальных обменов с Тайванем и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам о независимости Тайваня", - сказал он.

Британский министр по вопросам торговли Грег Хэндс посетит Тайвань на этой неделе для проведения торговых переговоров и встретится с президентом Цай Инвэнь, сообщил его офис в понедельник.

Хэндс, который также является членом парламента, станет одним из организаторов 25-х ежегодных британско-тайваньских торговых переговоров во время своего двухдневного визита.

"Личный визит в Тайвань является четким сигналом о приверженности Великобритании к усилению британско-тайваньских торговых связей. Как и Великобритания, Тайвань является сторонником свободной и справедливой торговли, основанной на глобальной торговой системе, основанной на правилах", - говорится в заявлении его офиса.

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Британия не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но обе страны имеют тесные экономические и неформальные отношения, и Британия имеет фактическое посольство в Тайбэе.

Ранее нидерландские СМИ раскрыли подробности о двух нелегальных китайских полицейских участках в Нидерландах, которые, по сообщениям, используются для давления на китайских диссидентов. После этого аналогичный участок закрыли в Ирландии.