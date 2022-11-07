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В Варшаве объяснили, что союз Украины, Британии и Польши не заменит НАТО в защите Киева

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 12:42

В Министерстве иностранных дел Польши призывают украинцев избавиться от чрезмерных ожиданий от тройственного политического союза Украины с Великобританией и Польшей.

Об этом заявил заместитель министра Марчин Пшидач в дискуссии на Украинском центральноевропейском форуме во Львове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пшидач подчеркнул, еще цель союза, о создании которого Лондон, Киев и Варшава объявили в начале года, не заключается в изменении структуры безопасности, и подобные ожидания от него в Украине необоснованны.

"Давайте говорить честно, сейчас есть один альянс в мире, который способен защитить Украину. Этот альянс - НАТО", - заявил он.

Замминистра подчеркнул, что это не уменьшает важность политического союза с участием Великобритании. "Что касается трехстороннего союза - его будущее светло, но прошу не искать в нем заменитель того, что уже есть со стороны НАТО", - подчеркнул представитель Польши.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис, участвовавший в дискуссии, заявил, что согласен с оценкой коллеги и что Украина намерена развивать трехсторонний союз, который, хотя и не является заменителем НАТО, важен для борьбы с российской агрессией. "Мы уже запустили этот формат сотрудничества на уровне МИД и надеемся поднять на уровень лидеров", - добавил он.

Напомним, трехсторонний формат сотрудничества оснували незадолго до начала полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее об этом формате сотрудничества смотрите в видео ЕП: Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания.

"Европейская правда" является информационным партнером центральноевропейского форума, организованного "Украинской призмой". Одна из задач форума - подчеркнуть, что Украина - это часть Центральной Европы.

Темы: НАТОУкраинаПольша
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