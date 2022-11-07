Оккупанты остановили движение теплохода, которым можно было добраться до левого берега Херсонщины

Ставленник оккупационных властей Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый.

Источник: заявление Стремоусова

Прямая речь: "7 ноября из Херсона, правобережной части Херсонской области, отошел последний теплоход, который мог забрать людей, готовых перейти на левый берег".

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Детали: Стремоусов также сказал, что людям, которые выехали, не стоит возвращаться в Херсон.

Предыстория:

2 ноября оккупационная администрация Херсонской области запретила движение гражданских транспортных средств через Днепр.

Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.