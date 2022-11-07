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Оккупанты остановили движение теплохода, которым можно было добраться до левого берега Херсонщины

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 13:32
Оккупанты остановили движение теплохода, которым можно было добраться до левого берега Херсонщины
Фото иллюстративное

Ставленник оккупационных властей  Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый.

Источник: заявление Стремоусова

Прямая речь: "7 ноября из Херсона, правобережной части Херсонской области, отошел последний теплоход, который мог забрать людей, готовых перейти на левый берег".

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Детали: Стремоусов также сказал, что людям, которые выехали, не стоит возвращаться в Херсон.

Предыстория:

  • 2 ноября оккупационная администрация Херсонской области запретила движение гражданских транспортных средств через Днепр.
  • Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

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Темы: ХерсонРосcия
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