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Рассказывать, что это ловушка: РосСМИ узнали, как пропаганда РФ готовится к возможной сдаче Херсона

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 15:29
Фото иллюстративное

В Кремле разработали ряд рекомендаций (методичек) для российских пропагандистов, которые должны готовить аудиторию к тому, что РФ может покинуть Херсон.

Источник: российское издание "Meduza", которое получило две так называемые методички

Детали: В одном документе предлагается рассказывать, что для Киева очень важно херсонское направление и поэтому он будет бросать "десятки тысяч" военных, чтобы одержать здесь победу. Также там указывается, что Херсон может стать ловушкой для российских войск, которые не будут иметь путей для отступления.

Дословно: "Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра".

" Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв.

ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет".

Детали: В другой методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно "обратить внимание" на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве - и заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".

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Источники издания в Кремле также отметили, что решение об отступлении из Херсона президентом РФ Владимиром Путиным еще не принято, а российские власти считают сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий на фронте.

Предыстория:

  • В понедельник ставленник оккупационных властей Кирилл Стремоусов заявил, что 7 ноября был последний рейс теплохода, которым могли "эвакуироваться" местные жители, с правого берега Херсонской области на левый.
  • Ранее Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

Темы: РосcияХерсонпропаганда
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