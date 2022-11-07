Жителей приграничья Черниговщины призвали выселиться вглубь Украины
Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал жителей приграничных населенных пунктов переехать вглубь области, подальше от обстрелов оккупантов.
Источник: Чаус в Facebook
Прямая речь: "За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87.
Дал задание начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда из потенциально уязвимой территории.
Практика такого переселения уже есть в Новгород-Северском районе.
Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом".
Детали: На днях Черниговщина ожидает очередную партию помощи от международных партнеров для водолазно-спасательной станции.
Чаус сообщил, что в область прибыла первая фура со стройматериалами в рамках сотрудничества с Францией. В пути - генераторы, ноутбуки и прочее.
Также 2080 из более 3 тысяч рукавов для хранения зерна поступило в область. Значительная часть уже роздана аграриям.