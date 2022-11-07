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Жителей приграничья Черниговщины призвали выселиться вглубь Украины

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 16:25
Жителей приграничья Черниговщины призвали выселиться вглубь Украины
фото: ФБ Чауса

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал жителей приграничных населенных пунктов переехать вглубь области, подальше от обстрелов оккупантов.

Источник: Чаус в Facebook

Прямая речь: "За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее - 87.

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Дал задание начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда из потенциально уязвимой территории.

Практика такого переселения уже есть в Новгород-Северском районе.

Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом".

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Детали: На днях Черниговщина ожидает очередную партию помощи от международных партнеров для водолазно-спасательной станции.

Чаус сообщил, что в область прибыла первая фура со стройматериалами в рамках сотрудничества с Францией. В пути - генераторы, ноутбуки и прочее.

Также 2080 из более 3 тысяч рукавов для хранения зерна поступило в область. Значительная часть уже роздана аграриям.

Темы: Черниговская областьобстрел
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