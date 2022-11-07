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Нацгвардейцы представили свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 17:29
фото НГУ

Николаевские нацгвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Для мобильности установку установили на пикапе. Отмечается, что из нее уже сбили три дрона Shached-136.

Разъясняется, что немалая часть бронетехники, которую сейчас используют в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберными пулеметами.

Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом. Поэтому, нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета.

Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел.

 

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Темы: Нацгвардиявойна
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