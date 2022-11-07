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Женщине, которая оставила записку на могиле родителей Путина, запретили посещать кладбище 

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 16:48
Женщине, которая оставила записку на могиле родителей Путина, запретили посещать кладбище 
фото: "Медиазона"

Приморский районный суд Петербурга запретил 60-летней Ирине Цыбаневой посещать кладбище из-за записки на могиле родителей российского диктатора Владимира Путина.

Источник: "Медиазона"

Детали: Ранее суд взял женщину под домашний арест, но сейчас меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

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Согласно постановлению суда, женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

Уголовное дело о надругательстве над местом захоронения по мотивам идеологической вражды (пункт "б" части 2 статьи 244 УК РФ) против Цибаневой возбудили в октябре.

Сын пенсионерки рассказал СМИ, что 6 октября она сходила на Серафимовское кладбище Петербурга и оставила записку на могиле родителей Владимира Путина: "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти... Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу".

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Женщина не отрицала, что написала записку. По ее словам, она сделала это после того, как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень печально, погибших очень много".

Темы: ПутинРосcиявойна
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