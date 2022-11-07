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"Повар Путина" косвенно признал вмешательство в выборы в США

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 17:34

Российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к Владимиру Путину, прокомментировал обвинения о причастности к вмешательству в выборы в США, где фактически признал, что стоит за такой деятельностью.

Как сообщает "Европейская правда", ответ Пригожина от имени его компании "Конкорд" опубликовал связанный с ним портал Russia News.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - цитируется ответ "Конкорда".

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Ряд западных СМИ, обративших внимание на новость (в том числе "Голос Америки""Радио Свобода" и Spiegel), делают вывод, что Пригожин фактически признал вмешательство в американские выборы.

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ПВК "Вагнера", проводящей или проводившие опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

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Напомним, в феврале 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор в целях совершения мошенничества против США. В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований США объявило Пригожина в розыск.

Министерство финансов США в сентябре 2020 года ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

Темы: СШАвиборыВагнерРосcия
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