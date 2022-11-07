Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Повар Путина" косвенно признал вмешательство в выборы в США

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 18:34

Российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к Владимиру Путину, прокомментировал обвинения о причастности к вмешательству в выборы в США, где фактически признал, что стоит за такой деятельностью.

Как сообщает "Европейская правда", ответ Пригожина от имени его компании "Конкорд" опубликовал связанный с ним портал Russia News.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - цитируется ответ "Конкорда".

Ряд западных СМИ, обративших внимание на новость (в том числе "Голос Америки""Радио Свобода" и Spiegel), делают вывод, что Пригожин фактически признал вмешательство в американские выборы.

Евгений Пригожин – российский олигарх, известный как владелец группы компаний "Конкорд". Компании известны как победители тендеров на обеспечение питания государственных и военных структур России, из-за чего Пригожин получил неформальное прозвище "повар Путина". "Конкорд" финансировала деятельность "Агентства интернет-исследований".

Пригожин также считается менеджером и финансистом ПВК "Вагнера", проводящей или проводившие опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Известны факты участия "вагнеровцев" в нынешней полномасштабной войне России в Украине.

Напомним, в феврале 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор в целях совершения мошенничества против США. В феврале 2021 года Федеральное бюро расследований США объявило Пригожина в розыск.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство финансов США в сентябре 2020 года ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.

Темы: СШАвиборыВагнерРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев

Трамп анонсировал "очень большое заявление"

ISW сообщил, от кого зависим Путин

"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"

"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Маск агитирует голосовать за республиканцев

Все новости...
США
Республиканцы не исключают объявления импичмента Байдену в случае победы на промежуточных выборах
В Украину уже прибыли ЗРК NASAMS и Aspide
КНДР заявила, что запуски ракет были имитацией ударов по США и Южной Корее
Последние новости
12:16
Украинские защитники "приземлили" российский беспилотник – ОК "Юг"
12:05
видео"Стало страшновато": в Петербурге взвыли сирены тревоги
11:55
Украина вернула домой тела 38 погибших военных
11:53
Во Франции кардинал признался в сексуальном насилии в отношении 14-летней девочки
11:47
Детали на иранских дронах изготовили после 24 февраля – разведка опровергает заявления Ирана
11:43
видеоНиколаевские десантники показали, как жгут вражескую технику
11:18
McDonald's открыл ресторан в Киеве на Лукьяновке: адрес
11:05
Под Киевом во вторник будут слышны взрывы – ОВА
11:03
НАБУ и САП завершили расследовать дело в отношении главы Счетной палаты Пацкана
11:02
Как родственникам пропавших без вести получить пенсию и льготы – объясняет Минреинтеграции
Все новости...