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Глава УГКЦ привез Папе Римскому часть российской мины

Роман ПетренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 18:51
все фото с сайта угкц

7 ноября утром глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав встретился с Папой Франциском в Ватикане, которому вручил фрагмент российской мины.

Источник: сайт УГКЦ

Детали: Папа Франциск во время разговора выразил свою близость к "многострадальному украинскому народу" и заверил, что находится рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях.

В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав вручил Святейшему Отцу символический подарок - фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.

Прямая речь Блаженнейшего Святослава: "Война в Украине является выразительно колониальной и предложения мира, которые поступают к нам из России, - это ничто иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и в том числе церкви.

Они несут в себе отрицание самого права на существование украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью".

 
фрагмент российской мины

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Темы: Папа Римскийвойнарелигия
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