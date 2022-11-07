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Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 19:59

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зерновой сделки") еще на год - до ноября 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.

Ранее в Кремле заявили, что несмотря на возвращение РФ к "зерновой сделке" решение о том, будет ли она продлена в ноябре, еще не принято.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению", участие в котором Москва "приостановила" после атаки на корабли Черноморского флота РФ. 

В минобороны оккупантов заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

В МИД Украины опровергли заявление Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения". 

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Как писала ЕП, скорее всего, финальное решение о будущем "зернового соглашения" президент РФ Путин примет на саммите G20. Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды".

Смотрите также блог ЕП: Кто заставил РФ вернуться к "зерновому соглашению"? Что пообещали Путину?

Темы: ТурциязерноРосcияторговля
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