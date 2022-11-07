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6500$ за выезд в Румынию: полиция задержала переправщика уклонистов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 19:49
6500$ за выезд в Румынию: полиция задержала переправщика уклонистов
Задержание, фото полиция

Буковинская полиция задержала "на горячем" жителя Черновицкого района, который пытался за 6500$ вывезти двух военнообязанных в Румынию.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации полиции, 49-летний житель Черновицкого района в подыскал двух мужчин, которые хотели покинуть территорию Украины, чтобы избежать призыва по мобилизации. За свои "услуги" он получил 3 и 3,5 тысячи долларов США.

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Буковинец повез мужчин в своем "Mercedes-Benz" на Вижниччину к границе с Румынией и провел инструктаж. Когда автомобиль двигался в направлении села Селятин, полицейские остановили его и задержали.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал нарушителя и предоставил возможность внесения залога в размере 350 тысяч гривен.

Задержанному грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Темы: призывЧерновицкая областьполиция
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