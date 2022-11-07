Маск агитирует голосовать за республиканцев

Владелец Tesla, Twitter и SpaceX Илон Маск призвал американцев голосовать на промежуточных выборах в Конгресс за республиканцев.

Источник: Маск в Twitter

Детали: По словам Маска, убежденные демократы и республиканцы "никогда не будут голосовать за соперников", поэтому "независимые избиратели решают, кто главный".

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Он посоветовал этим независимым избирателям голосовать за республиканцев.

Прямая речь Маска: "Разделенная власть не дает партиям впадать в крайности, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентом будет демократ.

Справка: Выборы в Конгрес США пройдут завтра, 8 ноября.

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