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Кремль продолжает прибегать к эскалации войны в Украине – Госдеп США

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 00:30
Нед Прайс, фото Getty Images

Соединенные Штаты поддерживают позицию Украины в том, что Россия против мирных переговоров в соответствии с принципами Устава ООН и международного права и дальше прибегает к эскалации войны в Украине

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы верим, так же как и украинцы, в установление мира.

Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность для Украины защищать свое будущее, которое обеспечило бы восстановление и отстройку Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений".

Детали: Прайс напомнил, что Президент Украины лично говорил о готовности к переговорам на таких принципах.

По его словам, если Россия хочет такого диалога, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить свои атаки и убийства украинских гражданских лиц и уничтожение инфраструктуры.

"Но, конечно же, Кремль делает все наоборот - он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Прайс также отметил, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

Темы: СШАвойнаУкраина
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