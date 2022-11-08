Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии ПВО для Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обсудил по телефону с итальянским коллегой Гвидо Крозетто поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Источник: сайт Пентагона

Детали: В сообщении говорится, что министры двух стран обусловили "тесные двусторонние оборонные отношения между США и Италией".

Также в ходе телефонного разговора речь шла о дальнейшем "сотрудничестве в поддержку Украины, в том числе в сфере противовоздушной обороны".

В Пентагоне отмечают, что Остин поблагодарил Крозетто "за преданность продолжению итальянской помощи Украине в сфере безопасности" в защите от российской агрессии.

Напомним: Новое правительство Италии премьер-министра Джорджии Мелони одобрит шестой пакет военной помощи для Украины с начала российского вторжения.