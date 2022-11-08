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"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 01:14
Антонов уточнил информацию о строительстве второй Мрии
обломки самолета "Мрия" на аэродроме Гостомеля, LightRocket via Getty Images

Государственное предприятие "Антонов" уточнило информацию о построении новой "Мрии", говорит о начале конструкторских работ.

Источник: заявление ГП "Антонов"

Прямая речь: "Сейчас начались конструкторские работы в этом направлении.

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По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета.

Стоимость построения самолета оценивается минимум в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано".

Что предшествовало: Сообщалось, что ГП "Антонов" строит второй самолет Ан-225 "Мрия" после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами в ходе наступления на Киевщине - по словам главы компании, новая "Мрия" готова на 30%.

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Читайте больше в статье: Вернуть "Мрию". Как Украина может отстроить крупнейший в мире самолет

Предыстория:

  • В первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.
  • "Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.

Темы: авиавойна
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