"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"
Государственное предприятие "Антонов" уточнило информацию о построении новой "Мрии", говорит о начале конструкторских работ.
Источник: заявление ГП "Антонов"
Прямая речь: "Сейчас начались конструкторские работы в этом направлении.
По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета.
Стоимость построения самолета оценивается минимум в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано".
Что предшествовало: Сообщалось, что ГП "Антонов" строит второй самолет Ан-225 "Мрия" после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами в ходе наступления на Киевщине - по словам главы компании, новая "Мрия" готова на 30%.
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Предыстория:
- В первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.
- "Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.