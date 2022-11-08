"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"

Государственное предприятие "Антонов" уточнило информацию о построении новой "Мрии", говорит о начале конструкторских работ.

Источник: заявление ГП "Антонов"

Прямая речь: "Сейчас начались конструкторские работы в этом направлении.

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По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета.

Стоимость построения самолета оценивается минимум в 500 млн евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано".

Что предшествовало: Сообщалось, что ГП "Антонов" строит второй самолет Ан-225 "Мрия" после того, как он был разрушен в феврале российскими оккупантами в ходе наступления на Киевщине - по словам главы компании, новая "Мрия" готова на 30%.

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