В США состоятся промежуточные выборы: баланс сил в Конгрессе может измениться

Миллионы американцев 8 ноября проголосуют на промежуточных выборах, на кону которых стоит баланс сил в Конгрессе Соединенных Штатов.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

На выборах во вторник переизбираются вся Палата представителей, около трети Сената и ключевые губернаторские должности в штатах.

Реклама:

Президент-демократ Джо Байден и экс-президент республиканец Дональд Трамп за день до выборов выступили с заключительными аргументами на митингах.

Большинство прогнозов сходятся на том, что республиканцы возьмут Палату представителей, а это ограничит способность Байдена принимать законы.

Демократы в настоящее время контролируют Белый дом и - с минимальным перевесом - обе палаты Конгресса.

ВИДЕО ДНЯ

Партия власти, как правило, теряет в среднем около двух десятков мест на промежуточных выборах, которые приходятся на середину четырехлетнего срока пребывания президента в должности.

Хотя сам Байден не переизбирается во вторник, промежуточные выборы часто рассматриваются как референдум относительно лидерства президента.

Несмотря на выполнение обещаний снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, расширить использование экологически чистой энергии и модернизировать инфраструктуру США, популярность Байдена снизилась из-за худшей за последние четыре десятилетия инфляции, рекордного количества нелегальных пересечений на американо-мексиканской границе и беспокойства избирателей относительно уровня преступности.

Накануне дня выборов Трамп провел заключительный митинг в Огайо вместе с республиканским кандидатом в Сенат Джей Ди Вэнсом. Бывший президент сказал, что сделает "очень большое заявление" в своем имении во Флориде Мар-а-Лаго 15 ноября.

Партии Трампа нужно получить всего пять мест, чтобы изменить баланс сил в Палате представителей, и одно место, чтобы взять контроль над равномерно разделенным Сенатом.

Внепартийные наблюдатели за выборами прогнозируют, что республиканцы получат примерно 15-25 мест в Палате представителей.

Но борьба за верхнюю палату Конгресса, Сенат, согласно большинству политических прогнозов, может пойти в любую сторону, и, как ожидается, сведется к ожесточенной гонке в Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне.

В случае победы республиканцев в Палате представителей они пообещали закрыть возглавляемое демократами расследование прошлогодних беспорядков в Капитолии и начать расследование в отношении администрации Байдена.

Кевин Маккарти, который, вероятно, станет спикером Палаты представителей от республиканцев, что сделает его вторым человеком в очереди на пост президента, отказался включить процедуру импичмента.

Полномочия Байдена назначать судей или административные должности на следующие два года будут серьезно ограничены, если республиканцы победят в Сенате.

По данным проекта "Выборы в США", уже было отдано более 43,5 млн голосов во время раннего голосования. Но могут пройти дни или недели, прежде чем результат промежуточных выборов станет понятным, если гонка будет близкой, поскольку некоторые штаты позволяют вывешивать бюллетени в день выборов, и могут произойти пересчеты голосов.

Напомним, российский олигарх Евгений Пригожин, приближенный к Владимиру Путину, прокомментировал обвинения о причастности к вмешательству в выборы в США, где фактически признал, что стоит за такой деятельностью.