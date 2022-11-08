Утром россияне из С-300 обстреляли Запорожскую область

Российская армия нанесла удар ракетами комплекса С-300 по селу Запорожской области.

Источник: сообщение председателя Запорожской областной военной администрации Александра Старуха

Дословно: "Сегодня утром (8 ноября - ред.) российские террористы нанесли удар ракетами С300 по одному из сел Запорожского района.

Один вражеский боеприпас взорвался возле дома, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле".

Что этому предшествовало: Также утром 8 ноября глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что россияне ударили из "Градов" по Марганецкой и Никопольской громадам.