Николаевские десантники показали, как жгут вражескую технику
Вторник, 8 ноября 2022, 10:43
Противотанкисты из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили еще один российский танк.
Источник: пресс-служба Генерального штаба ВСУ
Дословно: "Противотанковое подразделение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать вражескую технику в районе выполнения задач на Донбассе.
Реклама:
Так, на днях противотанкисты точным выстрелом сожгли танк российских оккупантов".
Детали: Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ на счету этого подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин.
ВИДЕО ДНЯ
Николаевским десантникам удалось добиться успеха благодаря ПТРК "Стугна".
Напомним: На минувшей неделе Генштаб обнародовал видео, как десантники уничтожают военную технику в Донецкой области.