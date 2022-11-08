Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаевские десантники показали, как жгут вражескую технику

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 10:43
Николаевские десантники показали, как жгут вражескую технику
скриншот

Противотанкисты из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили еще один российский танк.

Источник: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Противотанковое подразделение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать вражескую технику в районе выполнения задач на Донбассе.

Реклама:

Так, на днях противотанкисты точным выстрелом сожгли танк российских оккупантов".

Детали: Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ на счету этого подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин.

ВИДЕО ДНЯ

Николаевским десантникам удалось добиться успеха благодаря ПТРК "Стугна".

Напомним: На минувшей неделе Генштаб обнародовал видео, как десантники уничтожают военную технику в Донецкой области.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Оккупанты заявляют, что сбили над Брянском 3 дрона
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Британская разведка: Россия вынуждена усиливать ПВО на аэродромах после последней атаки дронов
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: