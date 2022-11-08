Николаевские десантники показали, как жгут вражескую технику

Противотанкисты из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили еще один российский танк.

Источник: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Дословно: "Противотанковое подразделение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжает уничтожать вражескую технику в районе выполнения задач на Донбассе.

Так, на днях противотанкисты точным выстрелом сожгли танк российских оккупантов".

Детали: Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ на счету этого подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин.

Николаевским десантникам удалось добиться успеха благодаря ПТРК "Стугна".

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Напомним: На минувшей неделе Генштаб обнародовал видео, как десантники уничтожают военную технику в Донецкой области.