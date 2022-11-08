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Украинские защитники "приземлили" российский беспилотник – ОК "Юг"

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 12:16
фото ОК "Юг"

Военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода завладели вражеским разведывательным беспилотником.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: Специалисты радиоэлектронной борьбы "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10". Захваченный дрон остался практически невредимым и теперь сможет послужить ВСУ.

Отмечается, что бойцы 28 ОМБр уже не в первый раз уничтожают беспилотник противника.

Этому предшествовало: Ранее силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Одесской области.

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