Украинские защитники "приземлили" российский беспилотник – ОК "Юг"
Вторник, 8 ноября 2022, 11:16
Военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода завладели вражеским разведывательным беспилотником.
Источник: оперативное командование "Юг"
Детали: Специалисты радиоэлектронной борьбы "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10". Захваченный дрон остался практически невредимым и теперь сможет послужить ВСУ.
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Отмечается, что бойцы 28 ОМБр уже не в первый раз уничтожают беспилотник противника.
Этому предшествовало: Ранее силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Одесской области.