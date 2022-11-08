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Генсек НАТО совершит визит в Британию и посетит обучение украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 12:00

В среду, 9 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

В Британии Столтенберг встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой МИД Джеймсом Клэверли.

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Генеральный секретарь НАТО также посетит британскую военную базу, где учатся украинские военные вместе с министром обороны Беном Уоллесом.

Как известно, в Британии с лета действует программа подготовки украинских военных, которая может обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

В октябре в Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины.

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Темы: НАТОВеликобританияВооруженные силывойна
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