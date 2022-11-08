Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – Reuters

В Индонезии заявили, что российский диктатор Владимир Путин может виртуально присоединиться к саммиту G20.

Источник: Reuters

Детали: В издании ссылаются на слова президента Индонезии Джоко Видодо.

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По словам Видодо, Путин примет участие в саммите G20, "если это будет возможно".

При этом президент Индонезии добавил, что Путин на G20 может присутствовать виртуально.

Также Видодо сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил присутствия на саммите на Бали, и присоединится к нему, если это будет возможно.

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