Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – Reuters
Вторник, 8 ноября 2022, 13:09
В Индонезии заявили, что российский диктатор Владимир Путин может виртуально присоединиться к саммиту G20.
Источник: Reuters
Детали: В издании ссылаются на слова президента Индонезии Джоко Видодо.
По словам Видодо, Путин примет участие в саммите G20, "если это будет возможно".
При этом президент Индонезии добавил, что Путин на G20 может присутствовать виртуально.
Также Видодо сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил присутствия на саммите на Бали, и присоединится к нему, если это будет возможно.
Напомним:
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- Президент Индонезии Джоко Видодо склонен считать, что президент России Владимир Путин в конце концов не приедет на саммит лидеров G20 на Бали, который состоится на следующей неделе и на который пригласили также президента Украины Владимира Зеленского.
- Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и обсудил подготовку к саммиту "Группы 20" (G20) на острове Бали.
- По словам Зеленского, Украина откажется от участия в саммите G-20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.
- 8 ноября спикер Зеленского подтвердил участие президента Украины в саммите G20 в онлайн-формате.