ВСУ подорвали склад топлива оккупантов на Луганщине – Гайдай
Вторник, 8 ноября 2022, 13:17
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ подорвали склад с горючим оккупантов в селе Диброва, что на Луганщине.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов.
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Вражеские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области - между Торским и Кременной".