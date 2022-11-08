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ВСУ подорвали склад топлива оккупантов на Луганщине – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 14:17
скриншот

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ подорвали склад с горючим оккупантов в селе Диброва, что на Луганщине.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов.

Вражеские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области - между Торским и Кременной".

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Темы: Луганская областьВооруженные силыоккупациявойна
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