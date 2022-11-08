В Изюме найдена папка с секретными документами, как планировали русифицировать Харьковщину

В так называемом "отделе образования", который был сформирован в Изюме во время оккупации города, правоохранители изъяли папку с секретными документами о том, как должно было проходить "внедрение" российского образования на Харьковщине.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Среди документов - "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним из кураторов этого процесса было "Министерство просвещения РФ".

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Оккупанты имели целью выдать ученикам российские аттестаты об окончании 11 классов на базе Белгородской области.

Также среди планов было приглашение в регион преподавателей из РФ - особый акцент должен был быть на "историках и литераторах" с целью введения "патриотического воспитания".

В одном из документов указано, что дети должны ориентироваться исключительно на высшие учебные заведения в Белгородской области.

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Кроме того, одного или двух "особо отличившихся" детей, оккупанты планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-9 классов - в Белгород. Под прикрытием "заботы и отдыха" планировалась российская пропаганда для детей.

Отмечается, что изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборационистов и расследования преступлений, связанных с внедрением российского образования.