В Изюме найдена папка с секретными документами, как планировали русифицировать Харьковщину

В так называемом "отделе образования", который был сформирован в Изюме во время оккупации города, правоохранители изъяли папку с секретными документами о том, как должно было проходить "внедрение" российского образования на Харьковщине.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Среди документов - "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним из кураторов этого процесса было "Министерство просвещения РФ".

Оккупанты имели целью выдать ученикам российские аттестаты об окончании 11 классов на базе Белгородской области.

Также среди планов было приглашение в регион преподавателей из РФ - особый акцент должен был быть на "историках и литераторах" с целью введения "патриотического воспитания".

В одном из документов указано, что дети должны ориентироваться исключительно на высшие учебные заведения в Белгородской области.

Кроме того, одного или двух "особо отличившихся" детей, оккупанты планировали отправить в лагерь во временно оккупированном Крыму, а учеников 7-9 классов - в Белгород. Под прикрытием "заботы и отдыха" планировалась российская пропаганда для детей.

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Отмечается, что изъятые документы будут использованы прокурорами для привлечения к ответственности коллаборационистов и расследования преступлений, связанных с внедрением российского образования.