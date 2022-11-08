СБУ вычислила еще одного пособника российских оккупантов в рясе

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пособника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке нашего государства.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины

Детали: Приспешником врага оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Харьковской области.

Реклама:

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Также в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, отмечают в спецслужбе.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

Во время освобождения района клирик со своей сообщницей сбежали в Россию, где пытаются скрываться от правосудия.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Приспешники врага объявлены в розыск.

Что предшествовало: И.о. председателя СБУ Василий Малюк сообщал, что с начала войны СБУ обнаружила 33 агента и корректировщика огня в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата и открыла 23 уголовных производства.