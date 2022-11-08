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СБУ вычислила еще одного пособника российских оккупантов в рясе

Валентина РоманенкоВторник, 8 ноября 2022, 14:35
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пособника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке нашего государства.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины

Детали: Приспешником врага оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Харьковской области.

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Также в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

 

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, отмечают в спецслужбе.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

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Во время освобождения района клирик со своей сообщницей сбежали в Россию, где пытаются скрываться от правосудия.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Приспешники врага объявлены в розыск.

Что предшествовало: И.о. председателя СБУ Василий Малюк сообщал, что с начала войны СБУ обнаружила 33 агента и корректировщика огня в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата и открыла 23 уголовных производства.

Темы: СБУцерковьвойнаХарьковская область
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