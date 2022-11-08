Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ вычислила еще одного пособника российских оккупантов в рясе

Валентина РоманенкоВторник, 8 ноября 2022, 13:35
СБУ вычислила еще одного пособника российских оккупантов в рясе
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного пособника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке нашего государства.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковщины

Детали: Приспешником врага оказался настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Харьковской области.

Реклама:

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Также в своих "проповедях" оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

 

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и для этого лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, отмечают в спецслужбе.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

 

Во время освобождения района клирик со своей сообщницей сбежали в Россию, где пытаются скрываться от правосудия.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Приспешники врага объявлены в розыск.

Что предшествовало: И.о. председателя СБУ Василий Малюк сообщал, что с начала войны СБУ обнаружила 33 агента и корректировщика огня в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата и открыла 23 уголовных производства.

Темы: СБУцерковьвойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: