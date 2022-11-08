За месяцы войны Нацполиция потеряла трех взрывотехников

С начала российского вторжения при разминировании деоккупированных территорий погибли три сапера Национальной полиции Украины, еще девять получили ранения.

Источник: Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко

Детали: По словам Клименко, погибли начальник взрывотехнической службы полиции Ровенской области Александр Мамчур, руководитель взрывотехнической службы полиции Херсонской области Александр Козюра и старший инспектор Управления взрывотехнической службы Национальной полиции Украины Дмитрий Рывак.

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Во время разминирования также получили травмы девять саперов-полицейских, двое из них остались без ног и ожидают установки протезов в Венгрии.

Глава Нацполиции отметил, что благодаря работе взрывотехников от снарядов и мин очищены земельные участки площадью 14 тыс. га, изъято 141 тыс. и уничтожено более 45 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним: 7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области взорвался сапер, он находится в больнице и нуждается в помощи.