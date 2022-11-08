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КНДР начала шить зимнюю форму для российских военных - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 16:31

Ряд фабрик в Северной Корее уже привлечены к пошиву зимней формы для российских военных; материалы для этого предоставляет Россия.

Об этом сообщает Radio Free Asia, ссылаясь на информацию от своих источников в КНДР, пишет "Европейская правда".  

По этим данным, шить форму для российских военных начали как минимум три фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других местах. Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия. Далее их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны - путем, который в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

Фабрика в Моранбонге (Пхеньян) якобы шьет формы уже почти месяц, в больших объемах.

О правдоподобности этой информации может свидетельствовать заявление российского посольства в КНДР несколько недель назад о том, что Россия "заинтересована покупать одежду и обувь" из Северной Кореи. 

Резолюция ООН 2375 от сентября 2017 года запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности.

Собеседник пояснил, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.  

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Темы: КитайРосcиявойна
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