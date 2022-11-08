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КНДР начала шить зимнюю форму для российских военных - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 15:31

Ряд фабрик в Северной Корее уже привлечены к пошиву зимней формы для российских военных; материалы для этого предоставляет Россия.

Об этом сообщает Radio Free Asia, ссылаясь на информацию от своих источников в КНДР, пишет "Европейская правда".  

По этим данным, шить форму для российских военных начали как минимум три фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других местах. Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия. Далее их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны - путем, который в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

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Фабрика в Моранбонге (Пхеньян) якобы шьет формы уже почти месяц, в больших объемах.

О правдоподобности этой информации может свидетельствовать заявление российского посольства в КНДР несколько недель назад о том, что Россия "заинтересована покупать одежду и обувь" из Северной Кореи. 

Резолюция ООН 2375 от сентября 2017 года запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности.

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Собеседник пояснил, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.  

Темы: КитайРосcиявойна
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