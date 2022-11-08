Россияне вывозят награбленное грузовиками через дамбу Каховской ГЭС - Генштаб

7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами.

Источник: Генштаб

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 3 ракетных и 10 авиационных ударов. От этого пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ободы, Павловка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Двуречная, Казачья Лопань, Красное, Огирцево, Сосновка, Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское на Луганщине и Лиман, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное, Раздоловка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополье, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Чаривне Запорожской области.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. Так, 7 ноября, через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.