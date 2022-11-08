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Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 20:02
фото оп

Президент Владимир Зеленский принял участие на 27-й Конференции ООН по изменению климата и предложил создать платформу для оценки ущерба климата от войны.

Источник: видео выступления Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Российская война принесла энергетический и продовольственный кризис. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какова ситуация на Запорожской атомной станции - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию в военный полигон...

Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, которая представлена здесь, на Конференции, а именно - создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий".

Детали: Отмечается, что в мероприятии в этом году принимают участие около 100 лидеров государств и правительств.

Темы: ЗеленскийООНклимат
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