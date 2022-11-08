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Россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на село в Сумской области – ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 8 ноября 2022, 21:19
Россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на село в Сумской области – ОВА
Иллюстративное фото с airwar.ru

8 ноября российские оккупанты выпустили по пограничью Сумской области 59 снарядов и мин, на одно из сел сбросили взрывчатку с беспилотника.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "В 10:20 на один из пограничных поселков (Краснопольской громады - ред.) армейцы РФ сбросили взрывчатку с беспилотника".

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Детали: По другому населенному пункту громады около 14:00 россияне одновременно ударили из САУ (2 "прилета") и минометов (14 "прилетов"). Без разрушений.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов. Было 3 взрыва на территории Сумщины. Без разрушений. По Зноб-Новгородской громаде россияне тоже стреляли из минометов (8 "прилетов"). Без разрушений.

Для атаки на Белопольскую общину россияне задействовали артиллерию. Было 20 взрывов в окрестностях приграничного села. Повреждены электроопоры. Село без света - работает аварийная бригада. По Миропольской громаде враг стрелял из минометов (11 "прилетов"). Без разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Всего за сутки враг направил на приграничье 59 мин и снарядов.

Темы: Сумская областьвзрывбеспилотникивойна
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