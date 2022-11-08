Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что днем и вечером 8 ноября россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" город Никополь и два села Днепропетровской области.
Источник: Вилкул во время брифинга
Прямая речь: "Днем и вечером в Никопольском районе произошел обстрел из РСЗО "Ураган" города Никополь, территории села Приднепровское Червоногригорьевской громады и села Добрая Надежда Марганецкой громады.
Информация о погибших и пострадавших не поступала".
Детали: Кроме того, Вилкул сообщил, что саперы "продолжают свой нелегкий труд".
Следовательно, во вторник в Криворожском районе обезврежено 65 единиц вражеских боеприпасов.
Напомним: Ночью 8 ноября в Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, машины и газовод.