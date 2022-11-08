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Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 23:24
Россияне днем и вечером били по Никополю из Урагана – Вилкул
иллюстративное фото обстрелов с тг Резниченко

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что днем и вечером 8 ноября россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" город Никополь и два села Днепропетровской области.

Источник: Вилкул во время брифинга

Прямая речь: "Днем и вечером в Никопольском районе произошел обстрел из РСЗО "Ураган" города Никополь, территории села Приднепровское Червоногригорьевской громады и села Добрая Надежда Марганецкой громады.

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Информация о погибших и пострадавших не поступала".

Детали: Кроме того, Вилкул сообщил, что саперы "продолжают свой нелегкий труд".

Следовательно, во вторник в Криворожском районе обезврежено 65 единиц вражеских боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ночью 8 ноября в Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, машины и газовод.

Темы: Никопольобстрелвойна
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