Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле
Вторник, 8 ноября 2022, 23:52
Народный артист Украины Богдан Бенюк стал художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле.
Источник: Facebook-страница Театра на Подоле
Дословно: "...вступил в силу приказ о назначении на должность Богдана Бенюка.
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У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса.
Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он настоящий – Театр на Подоле".
Справка: Богдан Бенюк – украинский актер театра и кино, Народный артист Украины.
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Напомним: В ноябре умер украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.