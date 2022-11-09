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Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 00:52
фото из instagram Бенюка

Народный артист Украины Богдан Бенюк стал художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле.

Источник: Facebook-страница Театра на Подоле

Дословно: "...вступил в силу приказ о назначении на должность Богдана Бенюка.

У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса.

Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он настоящий – Театр на Подоле".

Справка: Богдан Бенюк – украинский актер театра и кино, Народный артист Украины.

Напомним: В ноябре умер украинский режиссер, руководитель Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

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Темы: культураКиев
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