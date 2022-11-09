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Состояние Маска упало ниже $200 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 01:52
Илон Маск, фото: Getty Images

Во вторник состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов, поскольку инвесторы удешевили акции Tesla Inc из-за опасений, что топ-менеджер и крупнейший акционер производителя электромобилей больше занят Twitter.

Источник: Reuters, Forbes

Детали: По данным Forbes, состояние Маска сейчас составляет 194,8 миллиарда долларов, причем значительная часть этих средств поступает от его почти 15% акций Tesla, рыночная стоимость которых составляет 622 миллиарда долларов.

Компания потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а состояние Маска упало на 70 миллиардов долларов с тех пор, как он заявил о покупке Twitter в апреле.

"Похоже, что Илон Маск проводит 100% времени в Twitter, и вы знаете, ему может понадобиться больше капитала", - сказал Джей Хэтфилд из Infrastructure Capital Management.

С момента покупки Twitter Маск сделал очень мало твитов о Tesla, что помогло ему завоевать популярность на платформе.

Вместо этого он использовал Twitter для объявления планов компании, таких как подписка на проверку синей галочки за 8 долларов в месяц.

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Капитал самого богатого человека в мире, который также владеет компанией SpaceX, примерно на 40 миллиардов долларов больше, чем у второго самого богатого человека, владельца LVMH Бернара Арно.

Акции Tesla снизились на 2% до $193,7 на дневных торгах, падая третью сессию подряд.

Темы: Маск
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