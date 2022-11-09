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США и союзники хотят помочь Украине справиться с блэкаутами – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 02:37
США и союзники хотят помочь Украине справиться с блэкаутами – Пентагон
ПЕНТАГОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Штаты вместе с союзниками и партнерами обсуждают возможности для обеспечения Украины необходимой техникой из-за намеренного разрушения Россией критически важной инфраструктуры.

Источник: представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Да, действительно, российские ракетные удары вывели из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры".

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"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь".

Детали: Райдер отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с другими государствами, какую эффективную поддержку можно обеспечить Украине в условиях блэкаутов, охвативших значительную часть страны.

Он уточнил, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и тому подобное.

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Темы: войнаэнергетикаСША
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