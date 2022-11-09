Meta начнет массовые сокращения в среду утром – СМИ
Генеральный директор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг сообщил сотням руководителей об увольнении сотрудников в среду утром.
Источник: Wall Street Journal со ссылкой на источники
Детали: Как отмечает издание, Цукерберг выглядел мрачным на встрече во вторник и сказал, что он несет ответственность за ошибки компании, а его чрезмерный оптимизм в отношении роста привел к избытку персонала.
Он сообщил о значительных сокращениях и, в частности, упомянул рекрутинговую и бизнес-команды среди тех, кому грозят увольнения. Также он добавил, что внутреннее объявление о планах компании по сокращению ожидается в 6 утра (по местному времени – ред.) в среду.
WSJ добавляет, что руководитель отдела кадров Meta Лори Голер заявила, что сотрудники, которые потеряют работу, получат выходное пособие в размере как минимум четырехмесячной зарплаты.
В конце сентября Meta сообщала о более чем 87 000 сотрудников. При этом акции Meta в текущем году упали более чем на 70%.
Что предшествовало: Сообщалось, что технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников.
Предыстория:
- В конце октября в Meta отчитались о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.
- Компания Twitter сообщила сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу 4 ноября об увольнениях сотрудников.