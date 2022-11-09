Twitter вводит "официальную" серую отметку для некоторых проверенных аккаунтов

Twitter заявил, что добавит серую "официальную" отметку к некоторым известным аккаунтам, чтобы указать, что они являются настоящими.

Источник: The Associated Press

Детали: Нынешняя система использования так называемых "синих галочек", подтверждающих подлинность учетной записи, вскоре исчезнет для тех, кто ежемесячно не платит за услугу.

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Галочки станут доступными для всех, кто желает оплатить 7,99 долларов США в месяц, что также будет включать некоторые бонусные функции, такие как меньшее количество рекламы и возможность получить большую видимость твитов.

Нынешняя система верификации платформы действует с 2009 года и была создана для того, чтобы подтвердить, что известные и публичные аккаунты являются теми, за кого они себя выдают.

Эксперты выразили обеспокоенность, что предоставление возможности поставить галочку любому на платной основе может привести к выдаче себя за других лиц, распространению дезинформации и мошенничеству.

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Серая отметка является очевидным компромиссом. Но это может привести к большей путанице, поскольку пользователям Twitter, которые привыкли к синей галочке как знаку подлинности, теперь придется искать менее очевидную "официальную" отметку.