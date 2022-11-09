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Twitter вводит "официальную" серую отметку для некоторых проверенных аккаунтов

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 06:48
фото: getty images

Twitter заявил, что добавит серую "официальную" отметку к некоторым известным аккаунтам, чтобы указать, что они являются настоящими.

Источник: The Associated Press

Детали: Нынешняя система использования так называемых "синих галочек", подтверждающих подлинность учетной записи, вскоре исчезнет для тех, кто ежемесячно не платит за услугу.

Галочки станут доступными для всех, кто желает оплатить 7,99 долларов США в месяц, что также будет включать некоторые бонусные функции, такие как меньшее количество рекламы и возможность получить большую видимость твитов.

Нынешняя система верификации платформы действует с 2009 года и была создана для того, чтобы подтвердить, что известные и публичные аккаунты являются теми, за кого они себя выдают.

Эксперты выразили обеспокоенность, что предоставление возможности поставить галочку любому на платной основе может привести к выдаче себя за других лиц, распространению дезинформации и мошенничеству.

Серая отметка является очевидным компромиссом. Но это может привести к большей путанице, поскольку пользователям Twitter, которые привыкли к синей галочке как знаку подлинности, теперь придется искать менее очевидную "официальную" отметку.

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