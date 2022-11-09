Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Twitter вводит "официальную" серую отметку для некоторых проверенных аккаунтов

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 05:48
Twitter вводит официальную серую отметку для некоторых проверенных аккаунтов
фото: getty images

Twitter заявил, что добавит серую "официальную" отметку к некоторым известным аккаунтам, чтобы указать, что они являются настоящими.

Источник: The Associated Press

Детали: Нынешняя система использования так называемых "синих галочек", подтверждающих подлинность учетной записи, вскоре исчезнет для тех, кто ежемесячно не платит за услугу.

Реклама:

Галочки станут доступными для всех, кто желает оплатить 7,99 долларов США в месяц, что также будет включать некоторые бонусные функции, такие как меньшее количество рекламы и возможность получить большую видимость твитов.

Нынешняя система верификации платформы действует с 2009 года и была создана для того, чтобы подтвердить, что известные и публичные аккаунты являются теми, за кого они себя выдают.

Эксперты выразили обеспокоенность, что предоставление возможности поставить галочку любому на платной основе может привести к выдаче себя за других лиц, распространению дезинформации и мошенничеству.

ВИДЕО ДНЯ

Серая отметка является очевидным компромиссом. Но это может привести к большей путанице, поскольку пользователям Twitter, которые привыкли к синей галочке как знаку подлинности, теперь придется искать менее очевидную "официальную" отметку.

Темы: соцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
соцсети
Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: