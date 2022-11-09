Республиканец Пол, тормозивший многомиллиардную помощь Украине, переизбрался в Сенат

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, тормозивший выделение помощи Украине, в третий раз получил мандат в Сенат в Кентукки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Консерватор с либертарианским уклоном и бывший кандидат в президенты победил своего соперника на другом конце политического спектра, прогрессивного демократа Чарльза Букера. Избиратели отдали за Пола 61,4% голосов, за Букера – 38,6%.

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Пол известен своим продвижением воздержания во внешней политике США. В этом году он затормозил выделение $40 млрд Украине.

В 2016 году покойный сенатор Джон Маккейн называл Пола "агентом Кремля" из-за его оппозиции по вступлению Черногории в НАТО. Позже он выступал против новых санкций в отношении России.

Пол был критиком расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского влияния на президентские выборы 2016 года в США.

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Летом 2018 года он ездил в Москву, откуда он привез конфиденциальное письмо к Трампу. Ходили даже слухи, что он вроде бы пытался стать посредником между Вашингтоном и Москвой в процессе урегулирования "украинского вопроса".

По предварительному результату промежуточных выборов в США республиканцы лидируют в Палате представителей, в Сенате республиканцы и демократы идут нога в ногу.