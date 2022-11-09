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Еще 3 гражданских погибли от рук россиян на Донбассе - ОВА

Александр ШумилинСреда, 9 ноября 2022, 09:15
Фото иллюстративное

8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в селах Донецкой области.

Источник: сообщение председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко

Прямая речь: "За 8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Часовом Яру и Авдеевке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Ямполе".

Детали: По словам Кириленко, еще 11 человек в области получили ранения. Он также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донбасс
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