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Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС - глава МИД

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 11:34

Ирландия выступает за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Саймон Ковени, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"То, что мотивирует многих украинцев, - это мечта о другом будущем. Такое будущее, которое мы имеем сегодня в ЕС, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого следует", - сказал Ковени.

"Но прежде всего, страна, которая сейчас буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, должна иметь возможность надеяться на полноправное членство в ЕС, а не на какое-то частичное членство или соглашение о соседстве", - добавил министр.

По его словам, кроме Украины, другие страны, такие как балканские государства или Молдова и Грузия, также должны получить выгоду от расширения.

"Мы слишком долго затягивали процесс принятия некоторых балканских стран", - сказал министр.

Ковени подчеркнул, что должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать страны-кандидаты. "Но мы также должны отмечать прогресс, когда он происходит", - сказал он.

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Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Оливера Вархеи считает, что процесс подготовки Украины к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз может занять больше года или двух.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что венгерский комиссар, по убеждению Киева, ставит перед собой цель любой ценой затормозить движение Украины к членству.

А заодно "под раздачу" попадает Кишинев. Это может позволить одному из главных партнеров венгерской власти - путинской России - получить реванш в Молдове и еще одну точку нестабильности на границе ЕС.

Этот сценарий, если произойдет, станет масштабным геополитическим поражением ЕС, говорится в статье Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.

Темы: ИрландияУкраинаЕСевроинтеграция
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