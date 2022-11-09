Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"

ФСБ России заявила, что посадила "полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины" – росСМИ показали, видео задержания в 2016 году "крымского диверсанта" Дмитрия Штыбликова – на кадрах была визитка Яроша и диплом об окончании института разведки Нацакадемии обороны Украины.

Источник: ФСБ РФ, российские пропагандистские издания РИА Новости и РБК

Дословно ФСБ РФ: "Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота".

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Детали: РосСМИ назвали Штыбликова "самым высокопоставленным украинским разведчиком-нелегалом в России".

Когда именно задержали Штыбликова ни ФСБ, ни пропагандистские СМИ не сообщают.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "РИА Новостей" видно, что Штыбликова схватили на улице, но ни место, ни время задержания на этих кадрах не маркировано.

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Скриншот из вИдео

Вместе с тем в ролике крупным планом показаны визитка Яроша, украинский паспорт Штыбликова, диплом об окончании института разведки Нацакадемии обороны Украины, флаг Украины и несколько комплектов погонов подполковника и полковника.

Скриншот из вИдео

Скриншот из вИдео

ФСБ сообщает, что в 2014 году после оккупации Россией Крыма Штыбликов якобы по заданию ГУР МОУ остался на полуострове и получил российское гражданство. Он якобы устроился на должность гражданского персонала в одну из воинских частей Черноморского флота, а там собирал и передавал в ГУР МОУ составляющие государственную тайну сведения о деятельности воинских частей, дислоцированных в Крыму.

Сообщается, что ФСБ "своевременно" пресекла "шпионскую деятельность офицера нелегальной разведки ГУР МОУ" и по этому факту возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Госизмена".

Для справки: О задержании Штыбликова сообщалось в 2016 году, но высокопоставленным сотрудником украинской разведки ФСБ его не называла.

В 2017 году подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

По данным РБК, новый срок за госизмену ему назначили незадолго до окончания первого пятилетнего срока.

Дмитрий Штыбликов до 2014 года работал военным экспертом в центре "Номос".