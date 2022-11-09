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Британия предоставит ВСУ зимнее снаряжение, Сунак подчеркивает поддержку Украины

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 12:27

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о критически важной поставке зимнего обмундирования для Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что переданное Британией обмундирование обеспечит теплом и безопасностью украинских военнослужащих, которые столкнулись с опасной зимой в борьбе за свою страну", - сказал Сунак.

К середине декабря Британия планирует доставить более 25 000 комплектов одежды для экстремально холодной погоды, что обеспечит военнослужащим возможность действовать и выживать в условиях низких температур в Украине.

Комплекты одежды для экстремальных холодов будут предоставлены в дополнение к более чем 7000 комплектов обычной одежды для холодной погоды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс" - подготовки украинских военных в Британии.

Сунак в среду примет генерального секретаря НАТО, чтобы обсудить будущее безопасности и сдерживания в евроатлантическом регионе.

Йенс Столтенберг станет первым международным лидером, которого британский премьер-министр будет принимать со времени своего вступления в должность в прошлом месяце.

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Ожидается, что лидеры обсудят продолжающуюся войну в Украине и то, как союзники могут поддержать Киев. Они также рассмотрят будущее Альянса НАТО и то, как мы можем обеспечить его боеспособность для следующих поколений.

"НАТО является краеугольным камнем нашей безопасности и безопасности наших союзников. Пока война в Украине продолжает бушевать, мы не должны воспринимать мир дома как должное. Я решительно настроен на то, что Великобритания будет основой НАТО на протяжении следующих поколений. Но для того, чтобы противостоять будущим вызовам, мы должны развиваться как Альянс, чтобы отвечать и опережать угрозы со стороны наших противников", - сказал Сунак.

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